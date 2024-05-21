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Güncel
AA 21.05.2024 15:52

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Yalova'da polisin sokak düzeyinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, il genelinde "üst torbacı" ya da "torbacı" olarak bilinen, sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da yaptırdıkları tespit edilen F.E, Ö.S, M.A.A. ve K.A'nın adreslerine baskın yaptı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 193 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, pompalı tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 uyuşturucu zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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