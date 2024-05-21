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Güncel
AA 21.05.2024 15:51

Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları ve uyuşturucu kullandıkları bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda tarihi eser ve uyuşturucu madde bulundu

Zanlıların evleri ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 sikke, 6,8 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, bir adet sentetik ecza hap ve iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Eskişehir Kaçakçılık Tarihi Eser Uyuşturucu
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