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Güncel
AA 21.05.2024 15:10

Kırşehir'de "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" başladı

Kırşehir'de düzenlenen "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği", dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında yapılıyor.

Kırşehir'de "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" başladı
[Fotograf: AA]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Cacabey Meydanı'nda, "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hüdayar Mete Buhara, açılıştaki konuşmasında, 1270'li yıllarda dönemin Valisi tarafından inşa ettirilen Cacabey Medresesi'nin halen dimdik ayakta olduğunu söyledi.

Bu topraklarda 750 yıl öncesinde gökbilim ve rasathane çalışmalarıyla çok farklı bir vizyonun bulunduğunu vurgulayan Buhara, "Bize yakışan bilim, ilim ve teknoloji çağında bunu ileri aşamaya götürmek, burada Kırşehir'in varlığını öne çıkarmaktır. Gençlerimizle Türkiye'nin geleceğine yapacağımız yolculuk inşallah ülkemizi daha da büyütecek ve geliştirecektir. Türkiye Yüzyılı'nda çok daha ileri noktalara gideceğiz" diye konuştu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, öyle uzay çalışmalarının ve organizasyonların gençlerin kendilerini geliştirmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Kırşehir'de "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" başladı

"Kırşehir'den yeni Vecihi Hürkuş'lar çıkacaktır"

Cacabey Gökbilim Medresesi önünde uzay ve havacılık temalı bilim şenliğiyle dünyada ilk gökbilim medresesini kuran Cacabey'i dünyaya tanıtmak istediklerini vurgulayan Karahocagil, "Ülkemizin uzay ve havacılık alanında son 20 yılda gösterdiği bu gelişime destek olmak, gençlerimizi uzay, havacılık, inovasyon alanlarında çalışmaya teşvik etmek istedik. Kırşehir'den yeni Vecihi Hürkuş'lar, Nuri Demirağ'lar çıkacaktır, çıkmalıdır mottosuna sarılarak gençlerimizi bu konuda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, KAEÜ'nün bölümleri ve diğer resmi kurumların yanı sıra yatırımcı kuruluşların stantlarını gezdi. İki gün sürecek şenlikte, çocuk ve gençler için çok sayıda bilimsel sergi, robot teknolojileri, havacılık, uzay, matematik, doğa, fen, girişimcilik, teknoloji ve tarım atölyeler yer alıyor.

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Havacılık Kırşehir Uzay Çalışmaları
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