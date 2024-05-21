Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Hisarkent Caddesi'nde seyir halinde olan Süleyman K. idaresindeki otomobil, Görgü Camii Mahallesi Camii Sokak'tan çıkış yapan Yusuf E. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada Yusuf E.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Şehriye E. ve Ali E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.