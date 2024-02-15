Yalova'da unutulmaya yüz tutmuş "İpek koza işlemeciliği" kurslarla yaşatılıyor

Yalova Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim alan öğrencilerin ortaya çıkardığı eserler sergilendi.

Halil İnancık Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışı yapan Vali Hülya Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığınca somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Meral Evcin Özdemir ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatı ipek kozası üzerine verdiği kursu tamamlayan 12 kursiyeri de tebrik eden Vali Kaya, kursiyerlerin elinden çıkan eserleri çok beğendiğini ifade etti.

Kaya, "Müthiş eserler bunlar. Biz Halk Eğitim'in her kursunu önemsiyoruz ama bu şekilde unutulmaya yüz tutmuş olan sanatın yaygınlaştırılması, öğretilmesi, bir sonraki nesle aktarılmasıyla ilgili açılmış olan kurslarımızı daha da önemsiyoruz. Dolayısıyla istiyoruz ki burada el vermiş olduğu ustamız bu kursu daha da yaygınlaştırsın, daha çok hanımefendi, beyefendi bu kurslardan yararlansın. Ortaya müthiş güzel eserler çıksın ve sanatımız devam etsin istiyoruz. Buranın coğrafi özelliklerinden dolayı en kaliteli ipek kozaları Yalova'da yetişiyor. Dolayısıyla buradaki sanatçılarımız bundan yararlanmış oluyorlar. Ben hem sanatçımıza hem kursiyerlerimize yapmış olduğu çalışmalardan dolayın çok teşekkür ediyorum. Yalova'nın bu noktada bir marka değeri olduğunun da altını tekrar çizmek istiyorum." diye konuştu.

Kursun usta öğreticisi Özdemir ise, 2012'den itibaren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteğiyle kurs açtıklarını belirterek, 146 saat süren kursun sergisini düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Her sene çıtamızı, eğitim seviyemizi yükseltiyoruz. Her sene çok daha kaliteli, kalifiye öğrencilerimiz oluyor ve bilerek geliyorlar. Çünkü biz onlara balık tutmayı öğretiyoruz. Bizden sonra kendileri organizasyon işlerinde çalışıyorlar, eşya üretiyorlar. Bu bize mutluluk veriyor. Amacımız hem çırak yetiştirmek hem de ekonomiye katkı sağlamak."

Beraberindekiler sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kaya, 7 yıldır kursa devam ederek icazet belgesi almaya hak kazanan Saliha Ülger'e belgesini takdim etti.

Açılışa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Göktürk, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Alğan ve Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir katıldı.