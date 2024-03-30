Parçalı Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.03.2024 16:04

Yalova’da su sporları sezonu açıldı

Yalova Su Sporları ve Balık Adamlar Kulübü sezon açılışı gerçekleşti.

Yalova’da su sporları sezonu açıldı

Yalova Su Sporları ve Balık Adamlar Kulübü üyelerinin gerçekleştirdiği açılış törenine Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve çok sayıda su sporu sever katıldı.

Açılışla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, “Yalova’mız ülkemizin en uzun sahil şeridine sahip İli. Bu özelliğimizi avantaja çevirerek şehrimizi su sporları merkezi haline getireceğiz. Yeni sezonun hayırlı olmasını ve başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan kulüp üyeleri tarafından gece de gösteriler yapıldı. Yalova Kürek Kulübü sporcuları havanın kararması ile birlikte Ak Şemsettin Köprüsü kenarında hazırladıkları ışık gösterisini halkın beğenisine sundu.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Giresun’da oy kullanılacak okullar seçime hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
5 ilde "Kalkan-18" operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı
16:58
Dijital Dönüşüm Ofisi'nden seçmenlere "oltalama" uyarısı
16:22
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı
16:14
Fransa'da 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı
16:13
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 27 bin dönüm Filistin toprağına el koydu
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, yabancı ajansların göz boyayan reklamlarıyla kazanılmaz
Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor
Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliğinde 13. hafta heyecanı yaşanıyor
FOTO FOKUS
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ