Yalova'da sahte vatandaşlık operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

Yalova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu kişileri "vatandaşlık" vaadiyle sahte evrak düzenleyip dolandıran ve silahla tehdit eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda M.C., E.C., M.B., G.C. ve E.B. gözaltına alındı.

"Çok sayıda mühimmat ele geçirildi"

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 8 adet senet, vekaletname ve benzeri evrak, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, av tüfeği ile 12 kartuş, 75 kilo 910 gram bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve Kanuna Muhalefet suçlarından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.C. tutuklanırken diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı