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Güncel
AA 10.05.2024 10:28

Yalova'da sahte vatandaşlık operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

Yalova'da yabancı uyruklu kişileri "vatandaşlık" vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yalova'da sahte vatandaşlık operasyonu: 1 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Yalova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu kişileri "vatandaşlık" vaadiyle sahte evrak düzenleyip dolandıran ve silahla tehdit eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda M.C., E.C., M.B., G.C. ve E.B. gözaltına alındı.

Yalova'da sahte vatandaşlık operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

"Çok sayıda mühimmat ele geçirildi"

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 8 adet senet, vekaletname ve benzeri evrak, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, av tüfeği ile 12 kartuş, 75 kilo 910 gram bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve Kanuna Muhalefet suçlarından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.C. tutuklanırken diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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