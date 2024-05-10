Parçalı Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.05.2024 10:29

Bartın'da öğrencilere "Gıda ve Hijyen Eğitimi" verildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "Gıda ve Hijyen Eğitimi" düzenlendi.

Bartın'da öğrencilere "Gıda ve Hijyen Eğitimi" verildi
[Fotograf: AA]

Bartın'ın Ulus ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere verilen "Gıda ve Hijyen Eğitimi" Kaymakam Fırat Kadiroğlu'nun katılımıyla, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşti.

"Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek şarttır"

Beslenmenin sağlık açısından en önemli etken olduğunu söyleyen Kadiroğlu, "Fastfood türü bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli besinlerden uzak durmalıyız. Güvenilir gıda ve hijyen mutlu bir yaşamın en önemli anahtarıdır. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek şarttır. Bu kapsamda ilçemizde bu eğitimleri gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ve katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bartın'da öğrencilere "Gıda ve Hijyen Eğitimi" verildi

Öğrencilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gıda güvenliği ve hijyen konularında bilinç seviyeleri artırılması, gıda güvenilirliği, israf ve gıda okur yazarlığı konularında bilgi verildi.

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Çorum'da ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46
Türkiye'de ilk 4 ayda 20 bini aşkın elektrikli otomobil satıldı
11:50
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
11:35
Batı bölgeleri için sağanak uyarısı
11:38
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
11:35
Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak
Beyşehir Gölü'nün ''nilüfer bahçesi''
Beyşehir Gölü'nün ''nilüfer bahçesi''
FOTO FOKUS
92 terör hedefi imha edildi
92 terör hedefi imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ