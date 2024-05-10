Bartın'da öğrencilere "Gıda ve Hijyen Eğitimi" verildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere verilen "Gıda ve Hijyen Eğitimi" Kaymakam Fırat Kadiroğlu'nun katılımıyla, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşti.

"Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek şarttır"

Beslenmenin sağlık açısından en önemli etken olduğunu söyleyen Kadiroğlu, "Fastfood türü bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli besinlerden uzak durmalıyız. Güvenilir gıda ve hijyen mutlu bir yaşamın en önemli anahtarıdır. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek şarttır. Bu kapsamda ilçemizde bu eğitimleri gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ve katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gıda güvenliği ve hijyen konularında bilinç seviyeleri artırılması, gıda güvenilirliği, israf ve gıda okur yazarlığı konularında bilgi verildi.