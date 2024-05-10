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Güncel
AA 10.05.2024 10:22

Bolu'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için oturma eyleminde

Bolu'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kurdukları çadırda oturma eylemi yapıyor.

Bolu'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için oturma eyleminde
[Fotograf: AA]

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy yerleşkesinde 4 gün önce çadır kuran öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için oturma eylemlerini 10.00-18.00 saatlerinde sürdürüyor.

Öğrenciler, Gazze'de yaşanan zulmü ve yaşanan sıkıntıları duyurmak amacıyla başlattıkları eylemi, İsrail'in saldırıları sona erene kadar devam ettirmeyi planlıyor.

Bolu'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için oturma eyleminde

"Amacımız zulmü ve yaşanan sıkıntıları duyurmak"

Öğrencilerden Muhammed Emin Karakoç eyleme devam edeceklerini vurgulayarak, "Amacımız zulmü ve yaşanan sıkıntıları duyurmak. Bunu da yapıyoruz fakat asıl gayemiz yetki ve etki sahiplerini harekete geçirmek. Özellikle 57 İslam ülkesinin, İsrail'e karşı anlayacağı dilden tepki vermesini istiyoruz. Bugün Amerika ve İngiltere gibi ülkeler savaş filoları ile onlara destek oluyor. Bizler de Filistin'in yanında olduğumuzu göstermeliyiz" diye konuştu.

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