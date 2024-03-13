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Güncel
AA 13.03.2024 10:23

Yalova'da sağlıkçıların sergisi açıldı

Yalova'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçıların yaptıkları resimlerin yer aldığı "Sağlık ve Sanat resim Sergisi" açıldı.

Yalova'da sağlıkçıların sergisi açıldı
[Fotograf: AA]

Kent Müzesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen sergide, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık çalışanlarının yaptığı resimler yer aldı.

Açılışta konuşan Vali Hülya Kaya, "Sağlıkla ilgili bilgilerinizin yanında kendiniz farklı alanlardan da donattığınızı görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle sanat aktivitelerinde sağlıkçılarımız çok başarılılar. Bir sanatçı marifetiyle çok güzel resimler çıkmış burada. Hepinizi tebrik ediyorum " diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ise, sağlık çalışanlarının farklı bir özelliklerini ortaya koydukları çalışmalarını beğeniye sunduklarına belirterek, şunları vurguladı:

"Arkadaşlarımızın çalışkanlığı, özverisi, işlerini çok iyi yapmalarının yanında diğer hobi ve uğraşı alanlarına da vakit ayırabilmenin onu da başarıyla yapabilmelerini sağlıyor. Bugün de gördüğümüz resimler bunun göstergesi. Arkadaşlarımız profesyonel ressam gibi resimler çizmişler ve bunları bugün sergiledik. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu görüntü sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bir işi yapmak istediklerinde nasıl emek harcayarak başarılı olabileceklerinin göstergesi."

Kurdele kesiminin ardından doktor, hemşire, ebe ve teknisyenlerin aralarında bulunduğu sağlık çalışanlarına ait 45 adet tabloyu inceleyen Vali Kaya, cuma gününe kadar açık olacak sergide emeği olan sağlık çalışanlarını tebrik etti.

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