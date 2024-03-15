Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.03.2024 17:50

Yalova'da ramazanda Karagöz ve Hacivat geleneği dev tasvirlerle yaşatılıyor

Yalova'da 15 yıldır Karagöz ve Hacivat gölge oyununu büyük ebat tasvirler kullanarak çocuklarla buluşturan Emre Karaoğlu, ramazan ayında geleneği yaşatmak için çeşitli mekanlarda gösteriler yapıyor.

Yalova'da ramazanda Karagöz ve Hacivat geleneği dev tasvirlerle yaşatılıyor

Kentteki okullar başta olmak üzere birçok etkinlikte gölge oyununu küçük ebat yerine yaklaşık 1 metreyi bulan tasvirler ve büyük perde kullanarak sergileyen Karaoğlu, bu özelliğiyle başta çocuklar olmak üzere izleyenlerin beğenisini topluyor.

Çınarcık Sanat Evi'nde gösteri sunan Karaoğlu, gölge oyununun daha çok ramazan aylarında sergilendiğini söyledi.

Normalde 35-40 santimetrelik tasvirlerle oynatılan gölge oyununa dikkati çekebilmek için büyük ebatlı malzemeler kullandığını belirten Karaoğlu, "Çocukları ve yetişkinleri eğlendiriyoruz. Belediye organizasyonlarında, okul organizasyonlarında figürlerimizin büyük olması dikkati çekiyor. Ramazan ayında hemen hemen her yerde gösteriler yapıp hem çocukları hem de yetişkinleri eğlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaoğlu, bu geleneği yaşatıp gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Sanat evindeki gösteriyi izleyen çocuklar, ilk kez böyle bir etkinlikte yer aldıklarını dile getirdi.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:43
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
18:35
BM'den İslam düşmanlığı ile mücadele için adım
18:19
Alman merkez bankası Nazi geçmişiyle yüzleşti
18:43
Erdoğan: Kaynakları terör örgütüne aktarmak yerine sizin için kullanacak adaylar belirledik
17:45
THY'nin bugünkü Sinop seferleri iptal edildi
17:35
BM raportörleri, İslam karşıtlığının endişe verici seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da iftar programı düzenledi
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da iftar programı düzenledi
FOTO FOKUS
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
Filistinliler ramazanın ilk cuma namazını Harem-i İbrahim Camisinde kıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ