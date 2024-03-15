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Güncel
AA 15.03.2024 16:43

Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü

Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlıkta hasar oluştu, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü

Alıçören köyü Çaydurt mevkisinde Rıdvan Ö.'a ait 3 katlı evin yanındaki ardiyede bulunan kalorifer kazanında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ardiyenin bitişiğindeki ahır ve samanlık ile 3 katlı eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede bulunan çimento fabrikasının itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, evde ise hasar oluştu. Ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da yangında telef oldu.

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