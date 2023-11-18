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Güncel
İHA 18.11.2023 10:26

Yalova’da kumar operasyonunda 31 kişiye 125 bin lira ceza

Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen kumar operasyonunda 31 kişiye toplam 125 bin 705 TL idari para cezası kesildi.

Yalova’da kumar operasyonunda 31 kişiye 125 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreste gece 2’de gerçekleşen operasyonda ev içinde büyük bir masa etrafında 31 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde 24 bin 500 TL, 300 ABD doları, 95 adet oyun pulu, bir adet oyun zarı ile iki adet hesap defterine ele geçirildi. Evinde kumar oynatan şüpheli A.Ö. adlı şahıs hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan yasal işlem başlatıldı. Kumar oynayan 31 kişiye toplam 125 bin 705 lira idari para cezası kesildi.

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