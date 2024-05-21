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Güncel
AA 21.05.2024 17:49

Yalova'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hastane koridorlarını resimleriyle renklendirdi

Yalova'da 10 ay önce başlatılan "Resimlerle Şifa Projesi" kapsamında hastane koridorlarının duvarlarına öğrenciler tarafından resimler yapıldı.

Yalova'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hastane koridorlarını resimleriyle renklendirdi

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yalova Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle 17 öğrencinin 10 aylık çalışması sonucu, koridorların duvarları 7 reprodüksiyon tabloyla renklendirildi.

Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen programda, benzer çalışmaların başka kurum ve kuruluşların binalarında yapılmasını diledi.

Hastalar, yakınları ve sağlık personeli için güzel bir görsel alan oluşturulduğunu belirten Atçı, "Öğrencilerimiz için de pratik bir çalışma oluyor. Güzel resimler de olunca ortaya güzel sonuçlar çıkıyor." dedi.

İl Sağlık Müdürü Osman Karakuş ise hastaneyi farklı bir konseptle konuşan, yaşayan, resimle bile olsa doğanın yeşerdiği bir alan haline getirmek istediklerini anlattı.

Gençlerin içinde çok güzel duyguların, değerlerin olduğunu bu tablolara bakarak görebildiklerini ifade eden Karakuş, "Kimi derinliğe, kimi duygulara, değerlere önem vererek güzel tablolar yapmışlar. Tarihin derinliklerindeki sanat eserlerini ve tabiatın güzelliklerini duvarlarımıza yansıtmışlar. Biz devam edeceğiz. Halkımızın da bu güzel resimlere doya doya bakmasını, hastalarımızın da bu resimlere bakarak şifa bulmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç da projeyle hastalar ve yakınları ile doktorların, hastane personelinin moral ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Öğrencilerden Eda Nur Çamur ve Elif Kılıçarslan, projede yer alarak resim yapmanın kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.

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