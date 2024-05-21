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Güncel
AA 21.05.2024 17:49

Erzurum'da bitkin bulunan küçük kartal, bakımının ardından doğaya bırakıldı

Erzurum'da bitkin bulunan "küçük kartal" cinsi kuş, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Erzurum'da bitkin bulunan küçük kartal, bakımının ardından doğaya bırakıldı

Erzurum kent merkezindeki çevre yolunda yerde hareketsiz şekilde duran, bilimsel adı Hieraaetus pennatus olan "küçük kartal" cinsi kuş gören bir veteriner, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Erzurum'da bitkin bulunan küçük kartal, bakımının ardından doğaya bırakıldı

Erzurum DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından kartal kuşu koruma altına alındı.

Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı belirlenen ve şırıngayla beslenen küçük kartal, Albayrak tarafından özenle bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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