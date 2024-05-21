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Güncel
AA 21.05.2024 17:36

Niğde'de meyve ağaçları zararlılardan tuzakla korunuyor

Niğde'de meyve ağaçlarına haşerelerden korumak için tuzak konuldu.

Niğde'de meyve ağaçları zararlılardan tuzakla korunuyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, üreticiler için önemli tehdit oluşturan elma iç kurdu, kiraz sirke sineği, şeftali güvesi ve Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede belirlenen lokasyonlara tuzak yerleştirdi.

​Zararlılarla Mücadele Programı kapsamında, biyoteknik mücadele yöntemi olan "feromon tuzak" asımlarına ilçe genelinde devam ediliyor.

Bu yıl, başlıca elma iç kurdu, Akdeniz meyve sineği, kiraz sineği ve sirke sineği gibi haşerelerin tarımsal ürünlere verdiği zararlar ve erken teşhis konusunda mücadele programı çıkarılarak bölge çiftçisi bilgilendirildi.

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