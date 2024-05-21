Çok Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 21.05.2024 17:19

Gümüşhane'de önlem için traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Gümüşhane’de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi" kapsamında 24 traktöre reflektör takıldı.

Gümüşhane'de önlem için traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
[Fotograf: İHA]

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarma ekipleri "Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi" kapsamında Köse ilçesinde reflektör dağıtıldı.

Proje kapsamında ilçede bulunan 24 traktör römorkuna kanun gereği kullanımı zorunlu olan ve trafikte görünürlüğünün arttırılması için kullanılan üçgen reflektör takıldı.

Traktör sürücülerine önlemler anlatıldı

Ekipler tarafından çiftçilere traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler verilirken, tepe lambası ve ROPS demiri kullanımının da öneminden bahsedildi.

Programın sonunda traktör sürücülerine üçgen reflektör, anahtarlık ve kalem dağıtıldı.

ETİKETLER
Gümüşhane Trafik
Sıradaki Haber
Karaman'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finali yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:22
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi
19:14
Kütahya'da maden sahasındaki heyelan nedeniyle atık su göleti taştı
19:09
Bursa'da doğal gaz borusu kesilen evde patlama oldu
19:05
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
19:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Neacşu ile görüştü
18:57
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi tahliye edildi
İsrail'in çevresine yoğun saldırılar düzenlediği Kemal Advan Hastanesi tahliye edildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail tankını böyle hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail tankını böyle hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ