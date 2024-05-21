Gümüşhane'de önlem için traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarma ekipleri "Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi" kapsamında Köse ilçesinde reflektör dağıtıldı.

Proje kapsamında ilçede bulunan 24 traktör römorkuna kanun gereği kullanımı zorunlu olan ve trafikte görünürlüğünün arttırılması için kullanılan üçgen reflektör takıldı.

Traktör sürücülerine önlemler anlatıldı

Ekipler tarafından çiftçilere traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler verilirken, tepe lambası ve ROPS demiri kullanımının da öneminden bahsedildi.

Programın sonunda traktör sürücülerine üçgen reflektör, anahtarlık ve kalem dağıtıldı.