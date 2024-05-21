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Güncel
AA 21.05.2024 17:11

Gaziantep'te sahte plaka yapanlara yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Gaziantep'te sahte plaka yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te sahte plaka yapanlara yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde,Gaziantep'te sahte plaka yapanlara yönelik 3 iş yeri ve 2 depoya operasyon düzenledi.

5 süpheli gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aramada 180 basılı plaka, 722 boş plaka levhası, 500 harf ve rakam kalıbı, 80 plakalık, 33 metal baskı kalıbı, 4 plaka boya makinesi, 1 mühür makinesi ve taklit mühür, 3 motor markasını değiştirmeye yarayan mühür ve 1 plaka basım makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyette götürüldü.

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