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Güncel
AA 01.06.2023 20:18

Yalova'da evin bodrum katında uyuşturucu üreten 2 zanlı tutuklandı

Yalova'da bir evin bodrum katında iklimlendirme düzeneği kurarak uyuşturucu ürettiği ileri sürülen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Yalova'da evin bodrum katında uyuşturucu üreten 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalar sonucunda Samanlı köyünde iki katlı bir eve operasyon düzenledi.

Adli makamlardan alınan karar üzerine evde arama yapan ekipler, uyuşturucu elde etmek amacıyla evin bodrum katında iklimlendirme düzeneği tesis edildiğini belirledi.

Aramalarda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 4 telsiz ve uyuşturucu elde etmek üzere kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Ürettikleri uyuşturucuyu İstanbul'da piyasaya sürecekleri öğrenilen İ.A.G, H.S, R.A.Y. ve F.D.D. gözaltına alındı.

Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden İ.A.G. ve H.S. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yalova Uyuşturucu
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