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Güncel
DHA 01.06.2023 19:48

Kırşehir'de sağanak etkili oldu

Kırşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Merkeze bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde ev ve köprü yıkılırken, bazı sürücüler araçlarıyla mahsur kaldı.

Kırşehir'de sağanak etkili oldu

Kırşehir Valiliği’nin uyarısının ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı sürücüler yollarda araçlarıyla mahsur kaldı.

Merkeze bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde oluşan sel, ekili alanlara zarar verdi. Dere yatağının taşması sonucu köprü ve kerpiçten yapılan bir ev yıkıldı.

Kırşehir'de sağanak etkili oldu

Kırşehir İtfaiyesi su basan evlerde tahliye çalışması yaptı. Yetkililer kentte zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Öte yandan, yaşanan yağış çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde dere yatağının yağmur suları ile yükseldiği, sokak ve caddelerin sular altında kaldığı görüldü. 

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Kırşehir Sağanak
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