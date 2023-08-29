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Güncel
AA 29.08.2023 20:05

Yalova'da eczaneye gelenleri yapay zeka sistemine sahip robot karşılıyor

Yalova'da bir eczanenin girişine konulan yapay zeka sistemine sahip "Marbot" adlı robot, müşterilerin dikkatini çekiyor.

Yalova'da eczaneye gelenleri yapay zeka sistemine sahip robot karşılıyor

Adnan Menderes Mahallesi'nde faaliyet gösteren eczaneye gelenleri bir haftadır "Marbot" karşılıyor.

Eczaneye gelen müşterilerin sorularını algılayabilen robot, firma tarafından yüklenen bilgiler dahilinde bunlara cevap veriyor.

Eczanenin işletmecisi Bülent Kara, değişen teknoloji ve dünyadaki şartlar nedeniyle Marbot'u bünyelerine kattıklarını söyledi.

Eczanelerinde çalışanlar arası düzenledikleri teknoloji yarışmasında yapay zekalı robot projesinin birinci olduğunu anlatan Kara, "Boosted Trees ve Google algoritmasından da veri alıp bunları söyleyebiliyor. Fakat biz onları tamamen açmadık" dedi.

Robotun çalışma programı ve içeriğiyle ilgili bilgi veren eczane sorumlusu Yusuf Sert ise robotun kendileri tarafından yüklenilen bilgiler doğrultusunda çalıştığını ifade etti.

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