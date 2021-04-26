Çiçek serası sahibi Hüseyin Aysan, yaptığı açıklamada, sektörün büyük bir istihdam kapısı olduğunu söyledi.

Bölgede 25 yıldır seracılıkla uğraştığını belirten Aysan, "Altınova, çiçek seracılığının önde gelen yerlerinden biridir. Özel günlerde özellikle Kadınlar Günü, Anneler Günü ve Sevgililer Günü'nde sevkiyatlarımız daha fazla oluyor. Bahar ayında belediyelerimiz park ve bahçelerde kullandığı çiçekleri bu seralardan temin ediyor. Vatandaşlarımız balkonlarını ve evlerini süslemek için seralara yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.​​​​​​​