İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin İstanbul'dan otobüsle kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otobüste yolcu olarak bulunan Y.Ö'yü Yalova Otobüs Terminali'nde yakalayan ekipler, şüphelinin el çantasında arama yaptı.

Aramada çantada 760 sentetik ecza grubu hap ele geçirildi.

Y.Ö, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.