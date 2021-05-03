​​​​​​​Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla şubatta yapımına başlanan tesis, kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçti.

Çamköy mevkisinde inşa edilen tesiste, Tıbbi Atıklar Yönetmeliği kapsamında hastane ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere tıbbi malzeme kullanımı gerçekleşen tüm kurum ve kuruluşlardan toplanan tıbbi atıklar steril hale getirilecek.

Faruk Özlü, gazetecilere, tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çaba sarf edildiğini, tesisin Düzce için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Saatte 1 ton atık işleme kapasitesine sahip tesisin kente hayırlı olmasını dileyen Özlü, "Tıbbi atık çıkaran kamu ve özel kuruluşlar, tesisimizi kullanabilecek. Tesise getirilen tıbbi atıklar, steril edilmelerinin ardından parçalanarak hacmi küçültülecek ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde bertaraf edilmesi sağlanacak." diye konuştu.