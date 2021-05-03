İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Haraparası Mahallesindeki bir işyerinde 45 bin 800 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 4 bin adet makaron ele geçirildi.

Aynı mahalledeki başka bir iş yerinde yapılan aramada ise 39 kilo 100 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

2 Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

