Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay’da kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 84 kilo 900 gram kaçak nargile tütünü ile 4 bin adet makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Haraparası Mahallesindeki bir işyerinde 45 bin 800 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 4 bin adet makaron ele geçirildi.
Aynı mahalledeki başka bir iş yerinde yapılan aramada ise 39 kilo 100 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
2 Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
Son Haberler
- 17:31
- 17:26
- 17:33
- 17:13
- 17:24
Sıradaki Haber
Fındık diyarı Ordu'da çilek hasadına başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz