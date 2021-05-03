Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dere yatağına yavrulayan 'Balıkesir Ak Balığı'nın zorlu yolculuğu başladı
Avlanması yasaklanan Ak Balığı'nın dere yataklarına göçü başladı.
Balıkesir'de genellikle barajlarda yaşayan ve yavrulama dönemi olduğu için 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan Ak Balığı'nın dere yataklarına göçü başladı.
İkizcetepe Barajı'ndan yola çıkan balıklar, Kocadere de ilerleyerek dere yataklarına yavruluyor. Balıkların setleri aşmaya çalışma anları güzel görüntüler oluşturdu.
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