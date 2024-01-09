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Güncel
AA 09.01.2024 15:17

Yalova'da bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu

Yalova'da bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova'da bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çevre illerden temin edilen uyuşturucunun Yalova'ya getirileceği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

Sürücüsü kaçan otomobilde yapılan aramada, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

Ekipler kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bir otomobilde 613 uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili K.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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