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Güncel
İHA 09.01.2024 14:41

Yozgat’ta öğrenciler “Gazze Şeridi Yürüyüşü” gerçekleştirdi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla Yozgat’ta 2 bine yakın öğrencinin katılımıyla “Gazze Şeridi Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Yozgat’ta öğrenciler “Gazze Şeridi Yürüyüşü” gerçekleştirdi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi ÇEDES Projesi çerçevesinde Ocak ayı değerleri olan merhamet ve farkındalık bilinci oluşturmak amacıyla 13 okuldan 2 bin öğrencinin katılımıyla “Gazze Şeridi Yürüyüşü” düzenlendi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen öğrenciler adına konuşma yapan öğrenci Zeynep Ebrar Kumral, Gazze’de 3 aydır süren İsrail katliamında şehit edilen Filistinlilerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Okulların, hastanelerin, yaşlı bakım evlerinin, sığınma kamplarının tüm dünyanın gözü önünde acımasızca bombalandığını da hatırlatan Kumral, “Hiç kimse şunu unutmasın ki orada şehit edilenlerin hepsi bir can, bir ana, bir baba, bir çocuk ve hepsi bizim kardeşimizdir. Bizler Yozgat gençliği olarak şunun da farkındayız ki merhamet uzaktan bakarak acımak değil bir aksiyon işidir. Sorumluluklarının farkında olarak bunu hayata geçirme işidir. Filistinli kardeşlerimiz için şu an elimizden gelen en büyük destek olan boykottan, asla taviz vermeyelim. Ellerinde bizim din kardeşlerimizin kanı olan ve İsrail’e açıktan destek veren firmaların ürünlerini evlerimize asla sokmayalım. Bizler kendi konforumuzdan fedakarlık etmeden Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu asla iddia edemeyiz.” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar eşliğinde Lise Caddesinde “Gazze Şeridi Yürüyüşü” gerçekleştirdi. 

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