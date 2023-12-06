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Güncel
AA 06.12.2023 10:05

Yalova'da 58 bin 800 makaron ve elektronik sigara likitleri ele geçirildi

Yalova'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta 58 bin 800 dolu makaron ve 90 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Yalova'da 58 bin 800 makaron ve elektronik sigara likitleri ele geçirildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yaptığı analiz çalışmalarında S.A. yönetimindeki plakası belirtilmeyen hafif ticari araç, Yalova-İzmit kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yaptığı aramada, 58 bin 800 adet çeşitli markalarda doldurulmuş makaron ve 90 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.A. hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi.

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