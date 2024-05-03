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Güncel
AA 03.05.2024 16:02

Yalova Üniversitesinde Gazze'ye destek için dayanışma çadırları kuruldu

Yalova Üniversitesinde Gazze'deki saldırıları protesto için stant ve çadırlar kuruldu.

Yalova Üniversitesinde Gazze'ye destek için dayanışma çadırları kuruldu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan soykırıma dur demek için dünyadaki üniversitelerde bir süredir devam eden protestolara Yalova Üniversitesi öğrencilerinden destek geldi.

Merkez kampüsünde açılan çadırlarla küresel çaptaki gösterilere destek veren öğrenci kulüpleri Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Milli Gençlik Kulübü, Mevzi Kulübü, Milli Kardeşlik ve İstişare Kulübü, Filistin Dayanışma Kulübü, Gençlik ve Medeniyet Kulübü, Aksa Kulübü, Şura Kulübü, Genç Fikirler Kulübü'nün davetiyle Merkez Laboratuvar önünde kurulan stant ve çadırlar etrafında toplanan yüzlerce öğrenciye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Külekçi ve çok sayıda akademisyen de iştirak etti.

Gazze direnişine destek veren öğrenciler, basın açıklamasının ardından slogan ve pankartlarla İsrail rejimini protesto etti.

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