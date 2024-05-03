Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.05.2024 15:56

Uşak'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Uşak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Uşak'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Hacı Kadem bölgesindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Vali Ergün, yaz mevsiminde ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını belirterek, buna dikkat çekmek amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Uşaklı vatandaşların orman yangınlarıyla ilgili alınan tedbirlere uyma konusunda son derece duyarlı olduğunu aktaran Ergün, "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Ormandaki bilinçsiz hareketler, bilinçsiz tarımsal faaliyetler gibi. Eğer biz alınan tedbirlere uyarsak ormanları koruma konusunda yeterli bilince sahip olursak, biz bu yangınları sıfıra indirebiliriz." dedi.

Vali Ergün'ün konuşmasının ardından katılımcılar, ormanlık bölgedeki çöpleri topladı.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Yaklaşık 1 ton metal atıkla dev geyik heykeli yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
KPSS başvuruları başladı
16:00
Netanyahu'yu tutuklamak istediği belirtilen UCM'den "kararları etkilemeye son verin" çağrısı
15:58
KPSS başvuruları başladı
15:54
Gaziantep'te 13,4 ton sahte deterjan ele geçirildi
15:43
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
15:40
Enflasyon raporu 9 Mayıs'ta açıklanacak
STM savaş gemilerini Malezya'da sergileyecek
STM savaş gemilerini Malezya'da sergileyecek
FOTO FOKUS
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
Kadınlar Futbol 3'üncü Lig'indeki olaylı maçla ilgili soruşturma başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ