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Güncel
DHA 03.05.2024 15:27

Manisa'da 'Orman Benim' etkinliği düzenlendi

Manisa'da, 'Orman Benim' kampanyası kapsamında protokol ve öğrencilerden oluşan binlerce kişilik grup ormanlık alanda çöp topladı.

Manisa'da 'Orman Benim' etkinliği düzenlendi
[Fotograf: DHA]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak adına ülke genelinde 'Orman benim' programı başlatıldı.

Manisa'da da bu kapsamda etkinlikler düzenlendi. Manisa Valisi Enver Ünlü öncülüğünde Uncubozköy Mahallesi'ndeki Spil Dağı'nın eteklerinde bir araya gelen Manisa protokolü ve öğrenciler, ellerindeki çöp poşetleriyle ormanlık alana dağıldı.

Doğaya atılan ve orman yangınlarına neden olan cam, plastik, kağıt gibi yüzlerce kilo çöp toplandı.

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