Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizde kirlilik yaşandığına yönelik gelen şikayetler üzerine birçok noktadan numuneler aldıklarını bildirdi.

Numunelerle ilgili deniz biyologları ve müdürlük personeli tarafından incelemeler yapıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Söz konusu kirlilik olduğu iddia edilen husus 'deniz salyası' olarak nitelendirilen doğal bir olay. Deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görülen ve sadece ilimiz sınırları içinde değil aynı zamanda Marmara Denizi'ne kıyısı olan diğer illerde de görüldüğü tespit edilmiştir. Endişelenecek bir durum yoktur, herhangi bir kimyasal kirlilik değildir."

Yılmaz, bir süre sonra denizin normale döneceğini vurguladı.