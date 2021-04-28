Uzundere ilçesinin Çaybaşı Mahallesi'nde yaşayan Yakup Karasungur, 2019'da cezevinden çıktıktan sonra aynı yıl devletin eski hükümlülere sağladığı hibe desteğinden yararlanmak için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR'un birlikte yürüttüğü projeye başvurdu.

Karasungur, Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün de destek verdiği "süt sığırcılığı ve besiciliği" projesinin Haziran 2020'de kabul edilmesinin ardından 38 bin 300 liralık hibe desteği aldı.

Bu destekle 4 büyükbaş hayvan alarak mahallesinde besicilik yapmak için kolları sıvayan Karasungur'un sürüsündeki hayvan sayısı yeni doğan buzağılarla 8'e yükseldi.

Karasungur, gazetecilere, devlet desteğiyle besiciliğe başlamasının yanı sıra zor günleri yavaş yavaş geride bıraktığını söyledi.

Aldığı destek sonrası işini de büyütmek istediğini belirten Karasungur, şunları kaydetti:

"Maalesef insanların başına bazı olaylar gelebiliyor. Cezaevinden tahliye olduktan sonra denetimli serbestliğin düzenlediği toplantılara katıldım. Projemi hazırladım ve kabul edildi. Ben de hükümlü olduğum için hibe desteğiyle hayvanlar aldım. En başta 'Başarabilir miyim?' diye düşündüm. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir destek ile başarılı olduk, herkese tavsiye ediyorum. Her şey sabır ve istek ile oluyor."

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu ise eski hükümlülere, yeniden benzer suçlar işlememeleri için her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle 'Hükümlülerin desteklenmesi yeniden suç işlemelerinin önünü kapatacaktır' düşüncesiyle yaklaşık 140 hükümlünün hibe desteğinden faydalanması için aracılık yaptık. Dolayısıyla 140 hükümlü hem kendi işini kurmuş hem de başta kendisi olmak üzere ailesi ve toplum için önemli bir adım atmış oldu. Buradan hükümlülerimize seslenelim. Bizler, devletin sağladığı bu imkanlardan herkesin eşit seviyede yararlanmasını istiyoruz."