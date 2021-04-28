Tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Göktepe mevkisinde yürüyüşe çıkan Seyhan Akdağ, eğimli ve kayalık arazide dengesini kaybedip düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadının bulunduğu tepeye çıkan ekipler, yaralıya burada müdahale etti. Bir bacağı kırıldığı belirlenen kadın, sedyeyle yaklaşık 500 metre taşındıktan sonra ambulansa nakledildi.

Kurtarma çalışmalarına Akdağ'ın komşuları da destek verdi.

Bodrum Devlet Hastanesinde kaldırılan kadın, ambulansın içinde kendisine yardım edenlere teşekkür etti.