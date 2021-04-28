Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunusemre ilçesindeki bir eve baskın yaptı.
Evde yapılan aramalarda yaklaşık 70 gram uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, ışıklandırma sistemleri, güç kaynakları, havalandırma borusu, pervane, buhar makinesi, akım ölçer ve spreyleme aparatı ele geçirildi.
Bu adreste gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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