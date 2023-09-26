Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında savcı mütalaasını verdi

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada, esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, Vefa Salman, Halit Güleç, 2009-2014 yıllarında görev alan eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ile 38 sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevli Reşat E'nin sahte olarak hazırladığı muhasebe işlem fişi ve gönderme emrini mali hizmetler müdürü sanık Ş.R.K. ile vekilleri sanık S.Ö, E.D. ve C.H. tarafından imzalatarak belediyeden herhangi bir hak ve alacağı bulunmayan kişilere ödeme emri düzenlendiği ifade edildi.

2009-2014 yıllarında başkanlık yapan Koçal ile 2014-2020 arası başkanlık yapan Salman'ın Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden sorumlu olduğu, dolayısıyla her iki sanığında müdürlüğün yapmış olduğu tüm işlemleri gözetlemekle yükümlü oldukları gibi belediyenin mallarını da korumakla yükümlü oldukları hatırlatıldı.

Koçal'ın zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğuna yer verilen mütalaada, Salman'ın ise başkan olarak belediyedeki tüm birimleri denetleme yetkisi bulunduğu, görevi gereği belediyeye ait paraları koruma ve gözetmekle yükümlü olduğu halde zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumarak nitelikli zimmet suçundan sorumlu olduğu belirtildi.

Dosya kapsamına göre sanık Salman'ın WhatsApp görüşmeleri dikkate alındığında yapılan usulsüz ödeme işlemlerinden haberi olduğunun anlaşıldığı, bu görüşmeler ve ifade tutanaklarından Güleç'te toplanan bir paranın olduğu, bu paradan bazı basın yayın kuruluşları ve üçüncü kişilere ödeme yapıldığı ifade edilen mütalaada, belediye başkanının bu ödemelerden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı düştüğü ifadelerine yer verildi.

Savcı, Salman hakkında 2014-2020 yılları arasında Yalova Belediyesi hesaplarından 555 işlemde 20 milyon 739 bin lira usulsüz ödemelerle ilgili 10 yıldan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Koçal'ın görevde olduğu dönemde de 2 milyon 633 bin lira usulsüz ödemelerle ilgili olarak nitelikli zimmet suçlamasında bulunuldu. Koçal'ın bu ödeme işlemlerinden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilen mütalaada, eski başkan için de 10 yıldan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Eski Başkan Yardımcısı Güleç hakkında 58 yıla kadar hapis talep edildi

Savcı mütalaasında ayrıca 2014-2020 yılları arasında tanzim edilen 555 sahte muhasebe fişi ve gönderme emrinin Halit Güleç'in talimatı üzerine Reşat E. tarafından hazırlandığı, sahte belgelerin mali hizmetler müdürü ve vekilleri tarafından imzalandığını hatırlattı.

Söz konusu belgelerin Güleç'in talimatı ve azmettirmesi sonucu Reşat E. tarafından hazırlandığına değinilen mütalaada, Güleç'in zincirleme nitelikli zimmet, zincirleme resmi belgede sahtecilik ve irtikap suçlamalarından 20 yıldan 58 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İşlemleri gerçekleştiren Reşat E. hakkında da aynı suçlardan 20 yıldan 58 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, Reşat E'nin Aralık 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında ATM'lerden 1 milyon 51 bin 950 liranın yapılan araştırmada bahis sitesi olabileceği değerlendirilen yerlere aktarmış olabileceğinin değerlendirildiğine yer verdi.

Diğer sanıklar hakkında da 10 yıldan 38 yıla kadar hapis talep edildi

Savcı mütalaasında dönemin muhasebe müdürü Ş.R.K. ile diğer belediye çalışanları S.Ö, C.H. ve E.D. hakkında da 16 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Güleç'in sekreteri B.T. için 15 yıldan 28 yıla, şoförleri A.Ş.I, F.V, Ö.G, V.E. ve E.A. hakkında ise 10 yıl ila 18 yıl arasında değişen hapis cezası talebinde bulunuldu.

Davada yargılanan müteahhit Bekir B'nin de 16 yıldan 38 yıla kadar hapsinin istenen mütalaada, Bekir B'nin ödemelerin çıkartılmasında kullandığı market çalışanları H.Ç, T.T, E.G, E.Ö, B.B, S.D, T.D, C.Ö. ile şirket çalışanı T.T. ve şirket ortağı T.K'nın 16 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bekir B. ile irtibatlı oldukları ileri sürülen O.S, Ö.A, S.T, T.Ç, G.K, Ö.Y, A.G, C.D, K.Ö.B, A.R.A, A.A, A.B, S.A, B.A. ve A.D.K. hakkında 16 yıl ila 38 yıl arasında değişen hapis cezası talebinde bulunuldu.

Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişinin tahliye edilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

2009-2014 yılları arasında yapılan usulsüz ödemelerle ilgili dönemin belediye başkanı Yakup Koçal ve 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma dosyası davayla birleştirilmiş, dosyada yargılanan sanık sayısı da 34'den 38'e yükselmişti.