Ağrı'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Semra Birdal Ergün, buraya yaptığı konuşmada, bakanlığın ailelerin mevcut sorunlarını tespit etmek, refah düzeyini artırmak, bireyin ve ailenin daha sağlıklı kılmak amacıyla 81 ilde aile çalıştayları düzenlediğini söyledi.

Kurum olarak dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm kesimlerin hizmetlerini almalarını sağlamak adına çalışma yürüttüklerini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Destekleyici ve güçlendirici hizmetler sunmak anlayışıyla adil, arz odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mutlu birey ve güçlü bir toplumdan oluşan müreffeh bir toplum için zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik değişimi gerçekleştiren güçlü aileler ve güçlü bir toplum oluşturmak, ailenin korunması, güçlendirilmesi, risklerin önlenmesi ve sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız."

Programda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, İklim ve Çevre", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" başlıklı oturumlar yapıldı.

Programa, Hamur Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Ali Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından temsilciler katıldı.

Çalıştayın sonunda katılımcılara belgeleri verildi.