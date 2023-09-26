Uşak Üniversitesi, Avrupa 2024 sıralamasına giren 73 üniversitesinden biri oldu

Uşak Üniversitesi; İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan QS Avrupa 2024 Üniversite Sıralamasında (QS-Europe 2024) Avrupa’daki 688 yükseköğretim kuruluşu arasında yer aldı.

Uşak Üniversitesi listede; Avrupa Üniversite-Batı Asya sıralamasında (Europe University Rankings - Western Asia) 58’inci sırada, QS Avrupa Üniversiteler sıralamasında (Europe University Rankings) 601+ ve aynı listenin QS Gelişen Avrupa ve Orta Asya (QS EECA) sıralamasındaki genel sıralamada 351-400 bandında yer aldı.

‘‘Avrupa Konseyi'ne üye 42 ülkedeki 688 üniversitenin değerlendirildiği ‘QS Avrupa 2024’ listesinde Uşak Üniversitesi de yer alıyor’’

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 2018 yılından itibaren yapılan çalışmalarla uluslararası sıralamalarda yer aldıklarını belirterek şunları aktardı:

‘‘Devamlılık arz eden bu başarılarımıza bir yenisini daha ekledik ve QS Avrupa 2024 sıralamasında da yerimizi aldık. Dünya çapındaki saygın akademik derecelendirme kuruluşlarından olan QS (Quacquarelli Symonds) tarafından yapılan ve ‘Araştırma, İstihdam, Öğretim, Küresel Katılım ve Sürdürülebilirlik’ göstergelerinin dikkate alındığı 2024 Avrupa Üniversite Sıralamasında (QS-Europe) Avrupa’daki 688 yükseköğretim kuruluşu arasına girdik. Türkiye’den sadece 73 üniversitenin değerlendirildiği listede yer almaktan mutlu ve gururluyuz. Ayrıca Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversitelerden sadece üçü bu listede yer aldı. Bu üç üniversiteden biri de Uşak Üniversitesi. Hedefimiz her zaman daha da üst sıralara çıkarak kalitemizi arttırmaktır.’’

"Uluslararası sıralamalarda yer alıyoruz ve her geçen yıl sıralamalardaki yerimizi yükseltiyoruz"

Uşak Üniversitesinin; Times Higher Education (THE) World University Rankings, SCImago Institutions Rankings- Universities, Webometrics Ranking of World Universities, URAP ve UI Green Metric gibi uluslararası dünya sıralamalarında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Savaş "2023 Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda Türkiye’deki üniversiteler arasında 97’inci, dünya sıralamasında 131 sıra yükselerek 2983’üncü, listenin Impact boyutunda ise 1290 sıra yükselerek 7103’üncü sırada yer aldık. Times Higher Education Etki Sıralaması (Impact Rankings) listesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer aldık. SCİMAGO 2023 listesinde de Türkiye’den 134 üniversitenin yer aldığı sıralamada bir önceki yıla göre 16 sıra yükselerek 83. sırada yer alma başarısını gösterdik. URAP’taki sıramız ise yıldan yıla yukarılara çıkıyor. URAP Türkiye Devlet Üniversiteleri Sıralamasında, 2022-2023 (121 Üniversite arasında) 79. Sırada, 2000 sonrası kurulan üniversiteler asarında ise 38’inci sıradayız. Ayrıca UI Green Metric sıralamasında dünyanın en yeşil kampüsüne sahip ilk 1000 üniversite içindeyiz’’ şeklinde konuştu.

‘Uşak Üniversitesi ailesi olarak ortaya koyduğumuz hedefler ve bu hedeflere ulaşmak üzere attığımız adımlar başarıyı da beraberinde getiriyor’ diyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ‘‘Başarılarımızda emeği geçen tüm Uşak Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum” dedi.