Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova Altınova’da gerçeğini aratmayan tatbikat düzenlendi
[Fotoğraf: İHA]
Yalova’nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Yalova’nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Yalova UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat nefes kesti.
Altınova İlçe Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında ekipler tahliye, yangın ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. (MM-ERH) 31.05.2022 12:14:16 TSI NNNN
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