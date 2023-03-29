Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalıhüyük'te şiddetli rüzgar mantar seralarına zarar verdi
[arşiv haber, AA]
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle mantar seraları zarar gördü.
İki gündür etkisini gösteren rüzgar, ilçede bulunan mantar seralarının bir kısmına zarar verdi.
Yetkililer, seralarda incelemelerde bulundu.
Etiketler: Konya
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