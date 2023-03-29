Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cep telefonlarına zam gelecek mi? İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi...
30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti. Cep telefonlarına yapılacak gümrük zammı iptal edildi. İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Cep telefonlarına zam gelecek mi? Cep telefonu gümrük zammı...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara yükseltilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.
Söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile gümrük zammı iptal edildi.
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