Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Van Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesinden kente getirilen aileler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ve çeşitli evlerde misafir ediliyor.

Edremit Belediyesi ise ilçede misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik çeşitli kurs ve etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede çocukları afetin etkisinden uzaklaştırmak amacıyla Edremit Toplum Merkezinde açılan kurslarda robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Konuya ilişkin konuşan Robotik Kodlama Eğitmeni Nuri Arpalı, depremden etkilenen çocuklarla çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Edremit Toplum Merkezinde eğitim alan çocukların robotlarını kendilerinin kodlayıp tasarladığını ifade eden eğitmen Arpalı, `Çocuklar burada hem yazılım hem de inşa aşamalarını öğreniyor. Bu da ileride meslek seçimlerinde çocuklara çok fayda sağlayacaktır. Çocuklar bir taraftan da burada sosyalleşmiş oluyor` dedi.

Depremden etkilenen çocuklar ise Edremit Belediyesince açılan kurslarda hem eğlendiklerini hem öğrendiklerini belirterek, belediye yetkililerine teşekkür etti.