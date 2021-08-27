İlçedeki 40 esnafın organize ettiği etkinlik kapsamında, Yahşihanlı kadınlar tarafından 6 bin kişilik aşure yapıldı.

Hazırlanan aşureler, ilçede birlik ve beraberliğe katkı sağlaması amacıyla Merkez Camisi'nde cuma namazı çıkışında vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Öncelikle ev kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Ayrıca bu aşurede katkısı olan tüm esnaflarımızın keselerine bereket, Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.