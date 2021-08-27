Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da araç sürücülerine polis ekiplerince trafik kuralları anlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Keşan'da araç sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin'in de katılımıyla gerçekleştirilen programda, sürücülere dönel kavşaklarda geçiş önceliği, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemini anlatıldı.
Trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı.
Sürücüler de, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.
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