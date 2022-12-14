Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada, İsmet İ. idaresindeki otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atarak ters devrildi.

Otomobilin kullanılamaz hele geldiği kazada, sürücü İsmet İnan ile araçta bulunan Hüseyin C., Ekrem Ç. ve Binevş C. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.