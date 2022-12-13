Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çad'da 27 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: TRT Haber]
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Çad'da 27 göçmenin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
IOM Çad Temsilcisi Anne Kathrin Schaefer, "Son yaşanan trajedi nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Göçmenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı.
Çad Çölü bölgesinde 4'ü çocuk 27 kişinin cesedini tespit ettikleri belirten Schaefer, daha fazla ölümlerin önüne geçilmesi için iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.
Son 8 yılda Çad'ın çöl bölgesinden Kuzey Afrika ülkeleri ve Avrupa'ya göç etmeye çalışan 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Çad
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