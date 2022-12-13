Alınan bilgiye göre, Fırat Bulvarında okuldan çıkan lise öğrencileri Büşra Ş. ve Ela Ç'ye yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada bir otomobil çarptı.

Kazada yaralanan öğrenciler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.