Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Y'yi durdurdu.
M.Y'nin sorgulamasını yapan ekipler, hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirledi.
Emniyete götürülen M.Y, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Manisa
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