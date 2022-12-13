Ülke basınındaki habere göre, Kenya'nın batısındaki Nakuru-Eldoret karayolunda iki minibüs ve bir kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Akşam saatlerinde yaşanan kazada 8 yolcu hayatını kaybetti, 16 yolcu da yaralandı.

Yaralılar, bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.