Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da zincirleme trafik kazası: 8 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Kenya'da iki yolcu minibüsü ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, Kenya'nın batısındaki Nakuru-Eldoret karayolunda iki minibüs ve bir kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Akşam saatlerinde yaşanan kazada 8 yolcu hayatını kaybetti, 16 yolcu da yaralandı.
Yaralılar, bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.
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